ما قصة الوباء القادم من العصور الوسطى؟

2020/07/08 | 21:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت السلطات الصينية، حالة التأهب من المستوى الثالث؛ بعد أن تأكد ظهور حالة واحدة مصابة بـ “الطاعون الدملي” في مدينة بيانور في منطقة منغوليا الداخلية التي تتمتع بالحكم الذاتي.ووفق ما قالت شبكة (بي بي سي) فإنه يقبع المصاب، وهو راع، قيد الحجر في حالة مستقرة، بحسب ما ذكرته تقارير رسمية.وينتج الطاعون الدملي […]

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