حقيقة وفاة طبيب رجاء الجداوي

2020/07/08 | 21:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خبر يفيد بوفاة الدكتور محمد خالد، مدير عناية مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية، والطبيب المعالج للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.ونفى الدكتور محمد خالد ما تردد، وقال في تصريح خاص لـ”بلدنا اليوم “، :”هذه الأخبار كاذبة، وما يتردد مجرد شائعات، وتعافيت من كورونا تمامًا وغادرت المستشفى منذ 6 أيام”.وقد […]

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