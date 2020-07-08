النزاهة النيابية: المنافذ بحاجة إلى آليات حديثة لإحكام السيطرة عليها

2020/07/08 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، أن المنافذ الحدودية بحاجة إلى آلية حديثة للسيطر عليها، فيما أكدت أن سوء الإدارة يكلف خسارة 5 مليارات دينار سنوياً.وقال عضو اللجنة صباح طلوبي للوكالة الرسمية وتابعته “العهد نيوز”، إن “مشكلة المنافذ الحدودية منذ الوزارات السابقة ولم تحسم، لعدم وجود آلية حديثة تسيطر عليها”، لافتا إلى […]

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