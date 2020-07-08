تفكيك خلية لداعش كانت تخطط لاستهداف الموصل

2020/07/08 | 21:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد الحشد الشعبي، الأربعاء، بتفكيك خلية لعناصر تنظيم داعش كانت تخطط لشن هجمات داخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استخبارات الحشد الشعبي في نينوى وبإسناد من فوج المهمات الخاصة، نفذت عملية استباقية نوعية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من ٦ عناصر تابعين لداعش".

وأضاف أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءاتهم وفق القانون"، منوهاً ألى أن "أفراد الخلية اعترفوا بتخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل".

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