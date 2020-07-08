الكليات والجامعات الأهلية في العراق بين الواقع والمستقبل

2020/07/08 | 21:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتورة راجحة علي غالب العلي أستاذة التأريخ والفكر الاسلامي أن التعليم الاهلي جزء لا يتجزأ من التعليم العام في العراق وقد تكون الشهادة الجامعية هي التذكرة الذهبية للحصول على وظيفة أفضل ، ولكن هل غابت معايير اداء الكليات الاهلية في دهاليز قسم التعليم الاهلي في وزارة التعليم العالي؟ أن التربية والتعليم ركنان اساسيان لنهضة وأزدهار […]

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