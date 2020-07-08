2020/07/08 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن تفكيك خلية خططت للقيام بعمليات “ارهابية” في الموصل.وقال الحشد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “استخبارات الحشد الشعبي في نينوى نفذت وبإسناد من فوج المهمات الخاصة عملية استباقية نوعية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من ٦ عناصر تابعين لداعش”.وأضاف البيان أنه “تم تسليمهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن تفكيك خلية خططت للقيام بعمليات “ارهابية” في الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن تفكيك خلية خططت للقيام بعمليات “ارهابية” في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).