وزير اتصالات أسبق: يجب استيفاء الديون من شركات الهاتف النقال وعلى الحكومة اللجوء الى المحاكم

2020/07/08 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، اليوم الاربعاء، يجب استيفاء الديون من شركات الهاتف النقال ولا يجوز إيقاف رخصتها و هدف التعامل مع شركات الهاتف النقال في العراق تقليل الكلفة على المواطن.وقال علاوي في حديث متلفز لقناة “العهد”، “على شركات الهاتف النقال دفع مبالغ بشكل سنوي او شهري للحكومة ولا يمكن […]

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