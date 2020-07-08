الرئيس صالح للسفراء العرب: يجب دعم سيادة العراق ووقف الخروقات العسكرية التركية

2020/07/08 | 21:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع عدد من سفراء الدول العربية توسيع آفاق التعاون البنّاء مع دولهم في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة

وأكد رئيس الجمهورية، أن الدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة هي المشروع الوطني الذي سيحفظ للعراق أمنه وسلمه المجتمعي، مشيراً إلى أن استقرار العراق يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن العراق دولة لها قوتها وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي ويجب على الجميع احترام سيادتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من أجل بناء علاقات متطورة مبنية على التفاهم المشترك بشأن العديد من القضايا الراهنة.

ودعا رئيس الجمهورية الى دعم مسارات الحلول السلمية لمعالجة الأزمات والتوترات في المنطقة بما يرسخ الأمن والاستقرار لجميع الدول، مبينا أن العراق لا يمكن أن يكون جزء من سياسة المحاور، مشددا على ضرورة وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية، معتبرا إياها تجاوزا ًعلى السيادة العراقية وأمن المنطقة.

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