الاتحاد العربي لحقوق الانسان: اغتيال هشام الهاشمي جريمة إرهابية

2020/07/08 | 21:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بجريمة الاغتيال التي تعرض لها الخبير الأمني الاستراتيجي هشام الهاشمي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للاتحاد، أن هذه الجريمة الارهابية استهدفت في حقيقتها قمع الحريات التي كان الشهيد معبراً عنها في آرائه ومواقفه السلمية التي يمارسها كجزء من حقه في حرية الرأي والتعبير، وهي في حقيقتها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان التي نصت عليها العهود الدولية، مؤكدين ضرورة تحمل الحكومة العراقية والهيئات الدولية لمسؤوليتهم المعنية بحماية الناشطين السياسيين والحقوقيين الذين يمارسون حقهم السلمي في التعبير عن آرائهم ومواقفهم التي تنطلق من حقهم الاساسي في حرية الرأي والتعبير التي تكفلها التشريعات الدولية.

ودعا الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية الى متابعة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ لعملية الاغتيال وتقديمهم جميعاً افراداً وتنظيمات للعدالة بأقرب فرصة ممكنة.

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