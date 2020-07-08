نائب ينفي عودة البيشمركة للمتنازع عليها ويكشف مهمة مراكز التنسيق الأمني بين بغداد واربيل

2020/07/08 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب عباس صروط، اليوم الاربعاء، مهمة مراكز التنسي...





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