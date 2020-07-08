الحشد الشعبي يعلن احباط مخطط إرهابي لاستهداف مدينة الموصل

2020/07/08 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن احباط مخطط إرهابي لاستهداف مدينة الموصل.

وقال الحشد في بيان، ان "استخبارات الحشد الشعبي في نينوى وبإسناد من فوج المهمات الخاصة نفذت عملية استباقية نوعية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر تابعين لداعش".

واضاف انه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءاتهم وفق القانون، حيث اعترف افراد الخلية بتخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل".

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