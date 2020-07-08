وزير التربية يوجه بايقاف العمل بنصب اجهزة البصمة في المدارس

2020/07/08 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التربية، علي حميد خلف، الاربعاء، بايقاف العمل بنصب اجهزة البصمة في المدارس.

وقالت ...





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