وزير التربية يوجه بإيقاف العمل بنصب أجهزة البصمة في المدارس

2020/07/08 | 21:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه وزير التربية، علي حميد خلف، اليوم الاربعاء، بايقاف العمل بنصب اجهزة البصمة في المدارس.وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “خلف اعطى توجيهات عاجلة الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان بايقاف العمل باعمام مديرية التعليم العام والاهلي والاجنبي المرقم (٣٢٩٨/٦/١٠) الصادر بتأريخ 14 آيار 2020 والمتضمن […]

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