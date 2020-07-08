بومبيو يلجأ للكذب لتمديد الحظر التسليحي على إيران

2020/07/08 | 21:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بعد ان أدار العالم ظهره لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو وتجاهل تهديداته في حال عدم تمديد الحظر التسليحي المفروض على ايران والذي سينتهي مفعوله في تشرين الاول/ اكتوبر وفقا للقرار 2231 ، عاد بومبيو اليوم ليعيد نفس التهديدات ولكن مع الترويج لكذبة مضحكة.بومبيو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية […]

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