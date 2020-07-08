ديالى تسجل 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/07/08 | 21:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى افاد مصدر صحي في ديالى، الاربعاء، بتسجيل 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر المصدر لـ /المعلومة/، ان “ديالى سجلت ٨٦ أصابة جديدة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بعد فحص ٢٩٨ مسحة اليوم”.واضاف ان “المحافظة لم تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم، في حين سجلت ٧٤ حالة شفاء […]

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