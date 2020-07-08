5 أساطير عن فيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى موجة ثانية مميتة

2020/07/08 | 21:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تزامنا مع تخفيف القيود الصارمة للإغلاق الذي دام عدة أشهر، حذر الكثيرون من اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا.وشهدت العديد من الدول، بما في ذلك إسبانيا وكوريا الجنوبية وإسرائيل، طفرات جديدة من المرض، ما يشير إلى أن هناك بعض الأخطاء التي يجب الانتباه إليها خلال تخفيف الإغلاق، ومن ذلك جملة من الأساطير […]

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