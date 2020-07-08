سبعيني يقضي فترة الحجر الصحي بالأغاني في اربيل

2020/07/08 | 21:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العم كردو قضى فترة الخحجر الصحي باداء الاغاني

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