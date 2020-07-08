2020/07/08 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يمكن أن تسبب الهذيان والسكتات الدماغية وتلف الأعصاب لدى عدد من المرضى.ونقلت صحيفة “ديلي ميل، عن خبراء من كلية لندن الجامعية، أن هناك زيادة مقلقة في عدد الإصابات بالتهاب دماغي نادر يعرف باسم “التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر”، الذي عادة ما يصيب الأطفال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف أعراضا خطيرة مرتبطة بكورونا منها الهذيان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكشف أعراضا خطيرة مرتبطة بكورونا منها الهذيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).