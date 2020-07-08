نشطاء غاضبون من البيانات والاستنكار: مواجهة قتلة الهاشمي”لا تعني الفتنة”،، الكاظمي أمام لحظة إثبات الذات

2020/07/08 | 22:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: للمرة الثالثة منذ مقتل الخبير الامني هشام الهاشمي امس الاول، على يد مسلحين مجهولين، يعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى استنكار الحادث، في محاولة للخروج من إحراج وُضعت فيه حكومته “المضغوطة” بتوقيتات ووعود وجهات تدفع في عدة اتجاهات متناقضة مع بعضها.وكان الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة قد ترأس اجتماعاً للمجلس […]

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