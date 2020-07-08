عن العلويين وأحمد كامل وقلع العيون! - حمزة رستناوي

2020/07/08 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمزة_رستناوي طلب منّي أحد الأصدقاء الرد على منشور للصحفي أحمد كامل هو التالي ( صور قيصر هي أحدى عشر ألف معتقل ما توا تحت التعذيب بين أعوام ٢-;-٠-;-١-;-١-;-و ٢-;-٠-;-١-;-٣-;-.



أحد عشر ألف معتقل ماتوا تحت التعذيب في سنتين ونصف فقط، وفي دمشق فقط.



الله وحده يعلم مجموع من تم تعذيبهم حتى الموت من قبل النظام القرداحي في كل سورية، منذ وجد عام ١-;-٩-;-٧-;-٠-;- حتى اليوم.



هل عمركم ......





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