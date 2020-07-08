الإعلام والاتصالات النيابية تكشف سبب عدم تسديد شركات الاتصالات ديونها

2020/07/08 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي، اليوم الأربعاء، عن سبب عدم تسديد شركات الاتصالات ديونها إلى العراق.وقال الربيعي خلال حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “الاستثمار في العراق يتعرض للتلاعب وأن شركات الاتصالات عليها ديون للدولة منذ 2014 ولغاية الان”.واردف، أن “جهات سياسية تقف خلف شركات الاتصالات وعدم دفع ديونها”، […]

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