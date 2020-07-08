2020/07/08 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال النائب عن كتلة الصادقون النيابية، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، إننا سنقوم بكل الاجراءات القانونية لكشف فساد قطاع الاتصالات.وذكر العبودي في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” أن “قطاع الاتصالات يستخف بالشعب العراقي منذ 2007واسعار العراق غالية جدا مقارنة بدول الجوار، مبينا أن، سعر الترخيص الحالي لا يتناسب مع قيمة ارباح الشركات”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبودي يكشف عن معلومات “خطيرة” في شركات الاتصال ويؤكد الشروع لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبودي يكشف عن معلومات “خطيرة” في شركات الاتصال ويؤكد الشروع لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).