2020/07/08 | 22:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نداء في البصرة للتبرع ببلازما الدم من المتشافين لأنقاذ حياة المصابين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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