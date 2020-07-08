النقل: الموانئ أسهمت بإخماد (40) حريقاً في محافظة البصرة خلال شهر حزيران

2020/07/08 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النقل العراقية متمثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأربعاء، عن إسهامها بإخماد 40 حريقاً مع إجراءات ونشاطات أخرى متعددة خلال شهر حزيران الماضي في محافظة البصرة.

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