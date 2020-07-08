بالصور: تعرف على قصة سارق “3 شيلمانات” في الناصرية لبناء منزله،، والشرطة تستجيب لنداءات “الحاجة الانسانية”

2020/07/08 | 22:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاربعاء، انها قررت التواصل مع القضاء في المحافظات للافراج عن شخص “سرق حديداً” من جسر لبناء غرفة له.وقالت القيادة في بيان لها، إنه “وردت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ما نشر في موقع العيون الساهرة فيما يخص سرقة مقاطع الحديد لجسر المالح في ناحية الفضلية”، […]

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