فرنسا.. وفيات كورونا تلامس الـ30 ألفا

2020/07/08 | 22:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة زاد عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم الأربعاء بواقع 32 حالة، ليبلغ إجمالي الضحايا في هذا البلد 29965.ويزيد رقم ضحايا اليوم بواقع المثلين تقريبا عن المتوسط اليومي في الأيام السبعة الأخيرة وهو 18.وفي يونيو، أحصت فرنسا 34 حالة وفاة يومية في المتوسط مقابل 143 في مايو و695 في أبريل، […]

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