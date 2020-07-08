خبير قانوني لـ”العهد نيوز”: البرلمان هو الجهة التي يمكنها معرفة بنود الاتفاق مع شركات الهاتف وحل الاشكالية

2020/07/08 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الحبير القانوني علي التميمي، بان الجهة الرقابية المتمثلة بمجلس النواب هي التي يمكنها الاطلاع على بنود العقد مع شركات الهاتف النقال وحل الاشكالية القائمة بشان تجديد عقود التراخيص.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، “العقد المبرم بين الحكومة وشركات الهاتف النقال والمسمى بعقد الرخصة هو الذي تحدد فيه جميع الجزئيات وكيفية تجديد […]

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