شرطة ذي قار تصدر بياناً بشأن اعتقال شخص “سرق حديداً” من جسر لبناء غرفة له

2020/07/08 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة ذي قار، الاربعاء، بياناً بشأن اعتقال شخص “سرق حديداً” من جسر في سوق الشيوخ لبناء غرفة له.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “وردت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ما نشر في موقع العيون الساهرة فيما يخص سرقة مقاطع الحديد لجسر المالح في ناحية الفضلية”، موضحة أن “جريمة […]

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