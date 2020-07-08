زين العراق تعد مشتركيها بأفضل خدمات للجيل الرابع على مستوى الشرق الاوسط

2020/07/08 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: -قرار تمديد الرخصة جاء استحقاقا قانونيا بموجب عقد الرخصة استنادا للمادة (٦) من عقد الترخيص.-قرار تشغيل خدمات الجيل الرابع خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير القطاع وجاءت بعد طول انتظار.-التمديد لـ8 سنوات اضافية فقط سيكون تحدي كبير في تأمين العائدات على الاستثمارات.-السعر المقرر يعتبر الأعلى مقارنة مع دول المنطقة والعالم.[…]

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