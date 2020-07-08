2020/07/08 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب السوري عزيز توما: على المترجم أن يتمتع بمعرفة عالية بلغتين حاوره: بسام الطعان كاتب ومترجم سوري ، من مواليد مدينة القامشلي ، حائز على إجازة في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب بجامعة دمشق، ودبلوم من معهد اللسانيات التطبيقية من فرنسا، يعمل مدرساً في مدارس محافظة الحسكة، وينشر نتاجه من أبحاث ومقالات في العديد من […]

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