2020/07/08 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غصة تختصر قصة منهل الهاشمي رحل الرجل… ما كان له أن يرحل مغتربا..وما كان لي أن لا اودعه، لكن قدر الله وما شاء فعل..وقد فعل.ولم نزل وسنبقى كرة تتقاذفها الأقدار والمصائر.الأديب والصحفي والإنسان الكبير ابداعا وخلقا وإنسانية الأستاذ رزاق إبراهيم رحمه الله غادرنا من دار الفناء التي لا بقاء فيها..إلى […]

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