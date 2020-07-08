2020/07/08 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طعامي تحت الضغط لم أستذوّق منه شيئاً سايكولوجية شلش إحدى شخصيات مسلسل بيت الطين جبار فريح شريدة بداية العام الدراسي 1980-1981 وبالتحديد بالشهر العاشر كنا جالسين في الصف السادس الابتدائي وكنا نستمع للمعلمة لدرس اللغة العربية وفجأة بصوت عالي جداً اول مرة في حياتنا نسمع هذا الاصوات ارعبت قلوبنا واقشعرت اجسامنا ونسمع صوت من الادارة […]

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