نائب بدولة القانون: عبدالمهدي ’’انعش’’ كردستان باموال طائلة والبيشمركة تابعة لمسعود بارزاني

2020/07/08 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال منصور البعيجي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي انعش اقليم كردستان ايام حكومته وسلمهم اموالا طائلة، مشيرا في ذات الوقت الى ان قوات البيشمركة تعمل بأمرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.وقال البعيجي في حديثه لبرنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة (الشرقية نيوز)، ان "أي ارجاع للبيشمركة الى محافظة كركوك، غير قانوني ويجدر بتلك القوات ان تواجه القوات التركية التي تدخل الاقليم دون رادع وتقتل ابنائه".واضاف "ما هي الفائدة التي يجنيها العراق من البيشمركة..



هذه القوة تعمل بأمر رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وليس القائد العام للقوات المسلحة في العراق".ومضى "لا داعي لإعادتهم الى كركوك الوضع جيد واي عودة ستعيد المشاكل السابقة"، مضيفا "أتحدى القائد العام ان يوجه امراً للبيشمركة للتحرك لمكان".واردف ان "بعد خروج البيشمركة من محافظة كركوك استقرت المحافظة..



العرب والتركمان يرفضون بشكل قاطع عودة البيشمركة هناك".ونبه الى ان "المناطق المتنازع عليها شهدت سبياً للأيزيديات دون ان تتدخل البيشمركة رغم انها كانت قريبة"، مبديا استغرابه من ان "الإقليم ينادي الان بحماية تلك المناطق".وعاد بالقول ان "إقليم كردستان يعمل على عامل الوقت ويستفيد من النزاعات في بغداد ليضغطوا على رئيس مجلس الوزراء حين يكون في موقف محرج".وتابع ان "هناك 12 منفذا حدوديا غير شرعياً في إقليم كردستان دمرت الاقتصاد العراقي واضرت بالفلاح العراقي، حيث وصل صندوق الطماطم بالفين دولار"، وفقا لقوله.وبخصوص ازمة النفط بين الاقليم والمركز قال البعيجي ان "كردستان لم تسلم بغداد ولا برميل نفط واحد منذ 17 سنة"."وقال ان "إقليم كردستان لا يطبق اية قوانين صادرة من المركز، والخروقات الدستورية دائماً تنفذ من الاقليم".واضاف "منذ 3 أشهر يطالب المركز الإقليم بتسليم قوائم أسماء موظفيه ولم تستجب كردستان ولن تستجب لان كثيراً منها فضائيين".ولفت ان "مسعود بارزاني منذ سنتين لم يزر بغداد وجميع القوى السياسية تذهب له الى أربيل"، مشيرا الى ان "الانتعاش الأكبر للاقليم حدث في عهد عبد المهدي وتم بتواطؤه والمنفذ كان وزير المالية السابق فؤاد حسين الذي سلم الإقليم ارقاماً كبيرة من الاموال".

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