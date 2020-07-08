الدليمي يطالب النزاهة النيابية باستدعاء شركات خصخصة الكهرباء

2020/07/08 | 22:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادطالب النائب السابق كامل الدليمي، الاربعاء ، لجنة النزاهة النيابية ، بضرورة استدعاء شركات خصخصة الكهرباء .وذكر الدليمي في تغريدة بـ " تويتر " ان "اسجل تحفظي الكبير على اصحاب مشاريع الخصخة بالكهرباء واتمنى ان لايتحول المواطن الى اسير تاجر بالكهرباء "، مؤكدا ان " الكهرباء خدمة عامة من صُلب مسؤولية الحكومة ".وطالب لجنة النزاهة البرلمانية بـ"استدعاء اصحاب شركات الخصخصة والاطلاع على طريقة عملهم".

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