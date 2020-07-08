مسلحون مجهولون يقتلون مدنيا وسط كربلاء

2020/07/08 | 22:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداقدم مسلحون مجهولون، الاربعاء، على قتل مدني وسط كربلاء.وذكر مصدر امني، ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على احد الأشخاص في منطقة الملحق وسط كربلاء ، مما اردوه قتيلا في الحال".واشار الى ان "القوات الامنية اغلقت مكان الحادث ونلقت الجثة الى دائرة الطب العدلي".

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