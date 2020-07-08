الحديد التركي امام قيود جديدة مفروضة من الاتحاد الاوروبي

2020/07/08 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة خفض الاتحاد الأوروبي حصة تركيا من واردات الحديد بشكل كبير، في إطار تطبيق نظام الحصص على الدول المصدرة للحديد إلى أوروبا، في خطوة قد تشعل أزمة جديدة بين أنقرة وبروكسل.وكانت تركيا تصدر إلى الاتحاد 2.5 مليون طن من الحديد سنويا، وبعد تطبيق نظام الحصص ستنخفص صادراتها إلى 1.3 مليون طن سنويا.واعتبر […]

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