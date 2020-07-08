الكاظمي خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني: مصممون على ملاحقة قتلة الهاشمي

2020/07/08 | 22:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

الكاظمي شدد على ضرورة تنفيذ توجيهاته الى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق بجريمة اغتيال هشام الهاشمي النكراء، ورفع النتائج، وتقديم الجناة الى عدالة القضاء.

وأكد، أنه مصمم بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وأن لا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، مبينا أن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير.

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