مانشستر سيتي يسحق نيوكاسل بخماسية

2020/07/08 | 22:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد مانشستر سيتي توازنه بالتغلب على ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل خماسية مانشستر سيتي جابريل جيسوس "هدفين" بالدقيقتين (10 و91)، رياض محرز (21)، فيديريكو فيرنانديز بالخطأ في مرماه (58) وديفيد سيلفا (65).وبتلك النتيجة عزز مانشستر سيتي موقعه في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الـ13.

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