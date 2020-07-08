تعرف على التعديلات الجديدة في انظمة ويندوز

2020/07/08 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت مواقع تعنى بشؤون التقنية والبرمجيات أن مايكروسوفت قد تدخل تعديلات على أنظمة ويندوز قد لا تعجب الكثيرين من مستخدمي هذه الأنظمة.ولاحظ صحفيون من Windows Latest أن قسم “لوحة التحكم” أو ما يعرف بـ Control Panel في نسخة 10 Build 20161 الحالية من أنظمة ويندوز أصبحت خياراته محدودة بعض الشيء مقارنة بالخيارات […]

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