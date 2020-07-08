الصحة: اعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا

2020/07/08 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، ان اعادة فتح السفر للعراقيين مرهون بموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة.

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