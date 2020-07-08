وفاة طبيب اخصائي الجملة العصبية في كربلاء بفيروس كورونا

2020/07/08 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن وفاة أخصائي جراحة الجملة العصبية في مدينة الإمام الحسين (عليه السلام ) بعد إصابته بفيروس كورونا .وقال مصدر طبي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “صحة كربلاء نعت الدكتور محمد القرعاوي ، اخصائي الجملة العصبية ، الذي فارق […]

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