2020/07/08 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القنصل الاردني في اربيل يعلن فتح بلاده ابوابها بوجه العراقيين لتلقي العلاج الطبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 22:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصل الاردني في اربيل يعلن فتح بلاده ابوابها بوجه العراقيين لتلقي العلاج الطبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصل الاردني في اربيل يعلن فتح بلاده ابوابها بوجه العراقيين لتلقي العلاج الطبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).