2020/07/08 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت زوجها بمساعدة عشيقها والقضاء يوضح خفايا الجريمة داعشي يكشف تفاصيل جريمة داعش نحر ضابط بغداد – الزمان كشف القضاء تفاصيل تنشر للمرة الاولى عن جريمة تنظيم داعش، في خطف وقتل الملازم أول أبو بكر السامرائي في كانون الثاني 2017.ونقلت صحيفة (القضاء) عن القاضي المختص بالنظر بقضايا خلية الصقور في محكمة التحقيق المركزية في […]

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