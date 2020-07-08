2020/07/08 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ الحدودية تعيد إرساليات الحديد إلى الجانب الإيراني إستئناف التبادل التجاري الجزئي في منفذي الشلامجة ومندلي بغداد – الزمان أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي حصول موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على استئناف التبادل التجاري الجزئي وبواقع 250 ارسالية في اليوم الواحد ولمدة يومين في الاسبوع في منفذ الشلامجة في محافظة البصرة ومنفذ […]

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