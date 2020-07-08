2020/07/08 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة العمليات تنفي عودة البيشمركة إلى كركوك وتعلن تشكيل 4 مراكز تنسيق لسد الثغرات كردستان يحوّل بيانات المصروفات الإستهلاكية للنظام الرقمي أربيل – فريد حسن بغداد – عبد اللطيف الموسوي قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، أن رئيس وزراء الاقليم مسرور البارزاني أصدر توجيهاته بتحويل بيانات المصروفات الاستهلاكية إلى النظام […]

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