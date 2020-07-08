السلطة الفلسطينية تتلقى تحذيرات والخطر هذه المرة داخلي !

2020/07/08 | 22:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكّدت مصادر إعلامية مطّلعة في الضفة الغربية أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قد رفعت درجة التأهب إلى الحالة القصوى.وحسب التقارير التي نقلت هذا الخبر والتي تزعم أنّها مستقاة من مصادر استخباراتية فلسطينية، تستعدّ السلطة الفلسطينية برام الله لأيّ هجمة مباغتة على الضفة الغربية بغرض الاستيلاء عليها.وعن الأطراف أو الجهات المسؤولة عن […]

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