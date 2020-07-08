مانشستر سيتي يمطر شباك ضيفه نيوكاسل بخماسية

2020/07/08 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دك فريق مانشستر سيتي شباك ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وافتتح المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس مهرجان الأهداف في الدقيقة العاشرة من البداية، وعاد اللاعب نفسه في الوقت المحتسب بدلا للضائع وليختتم بنفسه مهرجان الأهداف.بينما تكفل […]

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