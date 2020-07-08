نائب: حكومة الكاظمي فشلت في ادارة ازمة “كورونا”

2020/07/08 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب انتصار الموسوي، اليوم الاربعاء، بان حكومة الكاظمي فشلت في ادارة ملف ازمة فيروس كورونا في البلاد.وقالت الموسوي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان” ازمة فيروس كورونا تمثل تحدي كبير للدولة العراقية خاصة مع الاعداد الكبيرة للاصابات في معظم المحافظات مؤكدا بان الوضع الوبائي ووفق بيانات خليةالازمة الحكومية بان الوباء في حالى […]

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