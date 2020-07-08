الكاظمي يزور عائلة المغدور

2020/07/08 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد يجري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الآن، زيارة الى منزل الخبير الامني هشام الهاشمي الذي اغتيل مساء الاثنين من قبل جهة مسلحة امام داره في منطقة زيونة ببغداد.وذكر مصدر مسؤول، إن "الكاظمي خلال تقديمه التعزية لعائلة الهاشمي تعهد بالقصاص من قتلته"

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