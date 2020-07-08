ميسان تسجل 90 اصابة و 130شفاء ووفاة6

2020/07/08 | 23:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيلها ٩٠ أصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم إصابة ٩٠ اصابة جديدة وحافظت على نسب مرتفعة من حالات الشفاء مسجلة اليوم ١٣٠ حالة شفاء ،فيما تم تسجيل ٦ حالات وفاة.وأشار البيان الى ان الإصابات موزعة حسب مناطق المركز في أحياء (الإسكان حي […]

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